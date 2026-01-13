Trump a Davos con una maxi delegazione | ecco di cosa si parlerà

A Davos si apre un importante incontro internazionale con la partecipazione di numerosi leader mondiali, tra cui Donald Trump e una vasta delegazione statunitense. L’evento vedrà anche la presenza di emissari cinesi di Xi Jinping, favorendo discussioni su temi economici e geopolitici di rilievo. La conferenza rappresenta un’occasione per analizzare le sfide globali e le strategie di collaborazione tra le principali potenze mondiali.

Meloni-Trump, decimo atto: la premier e il presidente Usa potrebbero rivedersi a Davos tra una decina di giorni - Il bilaterale improvvisato su una panchina di legno tra le vette di Kananaskis, in un G7 letteralmente terremotato, tanto per cambiare, da Donald Trump. ilmessaggero.it

Groenlandia? No, la vera invasione di Trump è a Davos: una sede ufficiale Usa al World Economic Forum - Oltre al presidente stesso, saranno presenti il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario al Commercio Howard Lutnick, il Trade Representative Jamieson Greer, l'inviato di Trump per la politic ... msn.com

È confermato: Donald Trump sarà in Svizzera - al @wef di Davos dal 21 al 22.1.2026. Insieme a lui una delegazione di 66 persone con il Segretario al Commercio H. Luttnick, quello dell’Energia Wright e il rappresentante “Mr Dazi” J. Greer. @RSIInfo_ #WEF2 x.com

Chiara Cruciati, Gaza, oggi l’annuncio dei 15 paesi del Board of Peace. C’è anche l’Italia, Il Manifesto, 13 gennaio 2025 PALESTINA Il presidente statunitense Trump pronto a presentare i protagonisti del mandato neocoloniale. Il debutto a Davos la prossima - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.