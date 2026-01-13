Trump a Davos con una maxi delegazione | ecco di cosa si parlerà
A Davos si apre un importante incontro internazionale con la partecipazione di numerosi leader mondiali, tra cui Donald Trump e una vasta delegazione statunitense. L’evento vedrà anche la presenza di emissari cinesi di Xi Jinping, favorendo discussioni su temi economici e geopolitici di rilievo. La conferenza rappresenta un’occasione per analizzare le sfide globali e le strategie di collaborazione tra le principali potenze mondiali.
Sarà un evento imponente al quale parteciperanno quasi tutti i leader del G7, 65 capi di Stato, compreso Donald Trump, che sarà accompagnato dalla più nutrita delegazione statunitense di sempre, e alcuni emissari cinesi di Xi Jinping. Cresce l'attesa per il World Economic Forum di Davos in programma dal 19 al 23 gennaio nella celebre località svizzera di Davos. L'evento si svolgerà in un momento storico particolare, in un clima geopolitico tesissimo, con la guerra in Ucraina che si appresta a entrare nel suo quarto anno e nuove tensioni che rischiano di scuotere ulteriormente l'ordine mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Piano Ucraina-Russia, Trump apre alla trattativa | Vertice a Ginevra, la delegazione di Kiev incontra quella europea | Erdogan parlerà con Putin lunedì
