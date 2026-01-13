Truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro al via il processo dopo il cambio giudice

È iniziato il processo nei confronti di 36 persone coinvolte in una truffa alle assicurazioni da circa 4 milioni di euro. Gli imputati sono accusati di associazione a delinquere e di vari reati, tra cui corruzione, falso e produzione di documenti falsi. La vicenda evidenzia un articolato sistema illecito volto a ottenere indebitamente somme di denaro attraverso pratiche illecite.

Al via al processo a carico di 36 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero rilevante di episodi di corruzione, falso, truffa, corruzione in atti giudiziari, produzione e utilizzo di documenti contraffatti al fine di conseguire indebitamente somme di. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro, cambia il giudice Leggi anche: Truffe alle assicurazioni da 4 milioni di euro, il giudice si astiene: "Ho firmato il decreto di acquisizione di alcune telefonate" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. «False polizze vita per più di 3 milioni», famiglia di assicuratori assolta; Sposa a 55 anni un ricco imprenditore 90enne, lo «droga» e lo deruba: Cristina Mattiuz condannata a due anni; Maxi truffa da 15 milioni alla Cesare Pozzo, 4 condanne fino a 5 anni. Truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro. Falsi sinistri e referti medici contraffatti: al via il processo per 36 indagati - Gli imputati sono indagati per corruzione, falso, truffa, corruzione in atti giudiziari e produzione di documenti falsi, utilizzati per ottenere indebiti risarcimenti da compagnie assicurative per sin ... casertace.net

Truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro, al via il processo dopo il cambio giudice - Si è aperto il dibattimento dinanzi al collegio presieduto da Stravino per 36 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, falso, truffa, corruzione in atti giudiziari, p ... casertanews.it

«False polizze vita per più di 3 milioni», famiglia di assicuratori assolta - La vicenda risale al 2015, l'udienza preliminare al 2018. ilpiacenza.it

Truffa alle assicurazioni: 43 falsi incidenti a cani e gatti per 40mila euro - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.