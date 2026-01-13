Trovata una delle più grandi piantagioni di marijuana in Italia con 35mila arbusti | sequestro record nel Nuorese Il video

I carabinieri di Nuoro hanno scoperto e sequestrato una delle più vaste piantagioni di marijuana in Italia, con oltre 35.000 arbusti. L'operazione si inserisce in un’attenta attività di contrasto al fenomeno, evidenziando l’importanza di interventi mirati sul territorio. Di seguito il video che documenta il ritrovamento e il sequestro.

Sequestrata dai carabinieri di Nuoro una delle più grandi piantagioni di marijuana rinvenute in Italia, oltre 35.000 piante messe a dimora e 13.000 in fase di essiccazione, il tutto per un peso complessivo di circa tre tonnellate e mezzo, che se spacciate al dettaglio avrebbero fruttato circa 31 milioni di euro (15 milioni di dosi circa). Questa mattina i militari del comando provinciale arrestato quattro persone nei comuni di Orani e Silanus, nel Nuorese, e Buddusò nel Sassarese, con l’accusa di produzione di sostanze stupefacenti in concorso. Un quinto soggetto è stato denunciato. L’ordinanza di misura cautelare personale in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Nuoro, su richiesta della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

