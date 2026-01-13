Trovata l'auto di Riccardo Salvagno in Spagna | l'ipotesi della fuga con un complice giallo sul video introvabile

Riccardo Salvagno, accusato dell’omicidio di Sergiu Tarna, è scomparso in Spagna, con presunte tappe a Valencia e Tenerife. Le indagini ipotizzano una fuga con un complice, mentre resta irrintracciabile il video che potrebbe chiarire i dettagli. La vicenda si inserisce in un quadro investigativo ancora aperto, che approfondisce i movimenti dell’indagato e gli sviluppi del caso.

Riccardo Salvagno, trovata a Valencia l'auto del vigile killer: l'ipotesi del sequestro di Sergiu Tarna con la Volkswagen, poi la fuga - Non c’è ancora la pistola d’ordinanza, ma in compenso è stata trovata l’auto della fuga, che poi è la stessa del sequestro. ilgazzettino.it

Riccardo Salvagno, il video mai visto con la trans: «Gliel'avevano solo raccontato» - Lui non l'avrebbe mai visto, eppure gliene hanno parlato diverse persone, tanto che alla fine era sicuro che quel file non solo esistesse, ma che stesse ... ilgazzettino.it

Trovata la soluzione per l’auto della Casa Pia La soluzione e’ stata individuata ieri in un incontro tra Casa di Riposo “Fossombroni” e Polizia Locale. La presidente Debora Testi e il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti archiviano il caso della - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.