Trovata l'auto di Riccardo Salvagno in Spagna | l'ipotesi della fuga con un complice giallo sul video introvabile

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Salvagno, accusato dell’omicidio di Sergiu Tarna, è scomparso in Spagna, con presunte tappe a Valencia e Tenerife. Le indagini ipotizzano una fuga con un complice, mentre resta irrintracciabile il video che potrebbe chiarire i dettagli. La vicenda si inserisce in un quadro investigativo ancora aperto, che approfondisce i movimenti dell’indagato e gli sviluppi del caso.

Salvagno, arrestato per l’omicidio di Sergiu Tarna, è fuggito in Spagna via Valencia e Tenerife dopo il delitto. È stata rintracciata l'auto in Spagna ma è ancora giallo sulla rete che gli ha fornito supporto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: L’auto scomparsa, il complice all’estero, la breve fuga a Siviglia: i punti che il vigile urbano Salvagno deve chiarire sull’omicidio di Sergiu Tarna

Leggi anche: Elia morto a Calimera, trovata l’auto della madre suicida in mare: il video del recupero della macchina

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Riccardo Salvagno, trovata a Valencia l'auto del vigile killer: l'ipotesi del sequestro di Sergiu Tarna con la Volkswagen, poi la fuga; Riccardo Salvagno, chi è il vigile arrestato per l'omicidio di Sergiu Tarna: «Rientrato dalla Spagna, è stato catturato a casa»; Omicidio a Mira, il messaggio del vigile al barman il giorno di Natale: «Ti darò la caccia». Il tentativo disperato di fuga: «Esecuzione come in guerra, uomo pericoloso e crudele»; Il presunto omicida di Sergiu Tarna è stato arrestato al ritorno da Tenerife.

trovata auto riccardo salvagnoTrovata l’auto di Riccardo Salvagno in Spagna: l’ipotesi della fuga con un complice, giallo sul video introvabile - Salvagno, arrestato per l’omicidio di Sergiu Tarna, è fuggito in Spagna via Valencia e Tenerife dopo il delitto ... fanpage.it

trovata auto riccardo salvagnoRiccardo Salvagno, trovata a Valencia l'auto del vigile killer: l'ipotesi del sequestro di Sergiu Tarna con la Volkswagen, poi la fuga - Non c’è ancora la pistola d’ordinanza, ma in compenso è stata trovata l’auto della fuga, che poi è la stessa del sequestro. ilgazzettino.it

trovata auto riccardo salvagnoRiccardo Salvagno, il video mai visto con la trans: «Gliel'avevano solo raccontato» - Lui non l'avrebbe mai visto, eppure gliene hanno parlato diverse persone, tanto che alla fine era sicuro che quel file non solo esistesse, ma che stesse ... ilgazzettino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.