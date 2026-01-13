Trovata l'auto di Riccardo Salvagno in Spagna | l'ipotesi della fuga con un complice giallo sul video introvabile
Riccardo Salvagno, accusato dell’omicidio di Sergiu Tarna, è scomparso in Spagna, con presunte tappe a Valencia e Tenerife. Le indagini ipotizzano una fuga con un complice, mentre resta irrintracciabile il video che potrebbe chiarire i dettagli. La vicenda si inserisce in un quadro investigativo ancora aperto, che approfondisce i movimenti dell’indagato e gli sviluppi del caso.
Salvagno, arrestato per l’omicidio di Sergiu Tarna, è fuggito in Spagna via Valencia e Tenerife dopo il delitto. È stata rintracciata l'auto in Spagna ma è ancora giallo sulla rete che gli ha fornito supporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
