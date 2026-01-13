Troppi morti a Castiglion Fiorentino un dato anomalo

A Castiglion Fiorentino, secondo quanto segnalato dal sindaco Mario Agnelli, si registra un dato anomalo riguardante il numero di decessi. Questo comune della Valdichiana aretina si trova al centro di attenzione per un dato che si discosta dalla norma, sollevando preoccupazioni e richiedendo approfondimenti per comprendere le cause di questa situazione.

AGI - A Castiglion Fiorentino, il secondo comune della Valdichiana aretina, "c'è un dato anomalo ", avverte il sindaco Mario Agnelli. Troppi morti dall'inizio dell'anno. "Quattordici persone decedute in un paese di meno di 13mila abitanti in soli nove giorni ", spiega. Più di un morto al giorno, quindi, a fronte di una media, nell'anno passato, di un decesso ogni poco meno di 72 ore. Tanto da spingere il sindaco a parlare sui social di "una media fuori dal normale ". "Una media fuori dal normale" . Un post che in un primo momento suonava come un allarme. "Voglio capire come stanno le cose", rivendica sentito dall'AGI.

In 10 giorni 14 morti, scatta interrogazione di Brandi dopo le parole del sindaco: "Faccia chiarezza. Così è allarmismo" - Secondo Paolo Brandi certi titoli "sensazionalistici" e "dichiarazioni amplificate dai media" creano "un allarmismo diffuso e in seconda battuta non fanno bene all’immagine del paese. corrierediarezzo.it

Castiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni, è giallo: “Peggio del Covid, non è normale” - A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, i primi dieci giorni del 2026hanno fatto registrare 14 decessi. thesocialpost.it

“Peggio del Covid!”. Cresce il panico nella cittadina italiana: ci sono troppi morti, cosa sta succedendo - facebook.com facebook

