Trivigliano Le passeggiate poetiche alla Riserva Naturale Lago di Canterno

Sei alla ricerca di un’esperienza di immersione nella natura e nella poesia? La prima Passeggiata Poetica dell’anno si svolgerà nella Riserva Naturale Lago di Canterno, in Ciociaria. Questo territorio, caratterizzato da paesaggi suggestivi e un’atmosfera tranquilla, invita a scoprire la bellezza del Lazio attraverso una passeggiata che unisce natura e poesia. Un’occasione per rilassarsi e riscoprire i valori di un territorio protetto.

La prima Passeggiata Poetica dell'anno sarà in uno dei territori più suggestivi del Lazio ossia la Ciociaria, ed in particolare la Riserva Naturale Lago di Canterno, istituita dalla Regione Lazio con legge regionale n. 29 del 6.10.1997 e si estende per circa 1824 ettari in un territorio che.

