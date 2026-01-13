Trigliceridi alti | quali alimenti preferire e cosa si dovrebbe mangiare?

I trigliceridi sono una componente essenziale dei lipidi corporei, svolgendo un ruolo importante come riserva energetica. Tuttavia, valori elevati possono aumentare il rischio di problemi cardiovascolari. Per mantenere i livelli sotto controllo, è fondamentale scegliere alimenti appropriati e seguire una dieta equilibrata. In questa guida, scopriremo quali cibi preferire e come adattare l’alimentazione per favorire il benessere del cuore.

Come il colesterolo, i trigliceridi sono lipidi necessari per l'organismo. Immagazzinati nel tessuto adiposo, costituiscono un'importante riserva energetica, ma quando sono troppo elevati, aumentano i rischi cardiovascolari. Cosa sono i trigliceridi?. I trigliceridi sono molecole di grasso prodotte in eccesso dal fegato in caso di sovrappeso o di una dieta sbilanciata. I trigliceridi in eccesso sono dannosi per il cuore e le arterie e possono portare a ictus o infarti del miocardio. Ecco perché, a prescindere dal rischio cardiovascolare, si raccomanda di effettuare un profilo lipidico a partire dai 40 anni negli uomini e prima di iniziare la contraccezione ormonale o al momento della menopausa nelle donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

