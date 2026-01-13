Trentini libero grande gioia dall’Umbria

La recente liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, annunciata dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, rappresenta un momento di sollievo e soddisfazione. Questa notizia sottolinea l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e la determinazione nel risolvere situazioni complesse. Un episodio che evidenzia l’efficacia delle azioni condivise per garantire sicurezza e tutela ai cittadini.

Grande gioia per la liberazione di Alberto Trentini (foto) e Mario Burlò dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. "Dopo tanto, troppo, tempo di ingiusta e assurda prigionia e di sofferenze per loro e per i familiari i nostri connazionali riassaporano la libertà e potranno essere presto di nuovo a casa" afferma. "Il ringraziamento sincero - afferma Proietti - va a tutti coloro che si sono battuti dal primo momento, penso in particolare ai genitori di Trentini, con forza e indomita speranza e a quanti, a partire da tutte le Istituzioni, pazientemente e costantemente si sono prodigati affinché le porte di quelle terribili celle di Caracas fossero finalmente riaperte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

