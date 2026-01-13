trentini liberato sinistra ammutolita

Nel panorama politico attuale, emergono situazioni che evidenziano la distanza tra le percezioni e le realtà dei leader mondiali. Il caso di Donald Trump e Giorgia Meloni mostra come, in alcuni contesti, le valutazioni possano divergere da quanto si osserva concretamente, lasciando spazio a riflessioni sul rapporto tra opinione pubblica, media e fatti. Un'analisi obiettiva richiede di considerare i meriti e le criticità di queste figure senza eccessi di parte.

La distanza tra la realtà e le presunte classi colte diventa abissale quando bisogna riconoscere qualche nota di merito a Donald Trump e a Giorgia Meloni. Basta nominarli e il circoletto progressista (politici, pennivendoli, cinematografari, filosofi della posta del cuore e sommelier) scatta come un lupo mannaro. Nel caso del blitz americano, dell’arresto di Maduro e della successiva liberazione dei detenuti italiani, il fastidio fisico e metafisico è stato risolto non citando né Donald né Giorgia. Silenzio totale. Dopo il rilascio di Trentini, il ringhio delle sinistre idrofobe è diventato uno sbrigativo e rassicurante «grazie a tutti». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

