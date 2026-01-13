Oggi l’Italia celebra la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, recentemente rilasciati dal carcere di Caracas. Dopo un periodo di detenzione ingiusta, la loro libertà rappresenta un passo importante per la tutela dei diritti umani e la solidarietà internazionale. Questa notizia, diffusa dalle agenzie, segna un momento di speranza e di attenzione verso le ingiustizie che ancora affliggono alcuni cittadini nel mondo.

È stato un risveglio dolce per l'Italia. Un risveglio con le agenzie che battevano le prime notizie sulla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, imprigionati nell'osceno carcere Rodeo 1 a Caracas, nelle grinfie del regime ormai morente di Nicolàs Maduro. L'annuncio è arrivato attorno alle 5,30: Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas". Tajani ha raccontato di avere scambiato qualche parola al telefono con i due che "sono in buone condizioni" e "presto rientreranno in Italia". Tajani ha proseguito dando merito alla presidente ad interim dello stato sudamericano Delcy Rodriguez del gesto di buona volontà "che il governo italiano apprezza molto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Trentini finalmente libero". Oggi l'abbraccio dell'Italia

Leggi anche: Alberto Trentini è finalmente libero

Leggi anche: Trentini: "Grazie alla premier e al governo, sono in partenza verso l'Italia". Burlò: "Finalmente libero, non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Alberto Trentini è finalmente libero!; Dopo oltre un anno di detenzione, Alberto Trentini è libero; Stefani Alberto Trentini è finalmente libero, lo aspettiamo; Oggi l'arrivo a Ciampino di Alberto Trentini e Mario Burlò - Domani mattina l'arrivo del volo di Trentini e Burlò.

"Trentini finalmente libero". Oggi l'abbraccio dell'Italia - Il cooperante di nuovo a casa: "Ringrazio il governo, non vedo l'ora di stare con la mia famiglia". ilgiornale.it