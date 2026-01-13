Trentini e Burlò tornano in Italia l’arrivo a Ciampino Il cooperante | Mario mi teneva alto l’umore

Alberto Trentini e Mario Burlò sono arrivati in Italia, atterrando a Ciampino dopo il viaggio. L’aereo, inviato ieri all’alba da Palazzo Chigi, ha portato i cooperanti nel Paese. Tra loro, Burlò ha commentato come Mario abbia contribuito a mantenere alto il morale durante il periodo all’estero. La loro presenza segna il rientro di due figure coinvolte in attività di cooperazione internazionale.

Alberto Trentini e Mario Burlò tornano in Italia. L'aereo inviato ieri all'alba da Palazzo Chigi atterrerà a Ciampino intorno alle 8.30. Il cooperante veneziano e l'imprenditore torinese sono stati rilasciati lunedì 12 gennaio dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela, passati dietro le sbarre del carcere di massima sicurezza El Rodeo 1, a Guatire, 45 chilometri dalla capitale Caracas. A bordo del velivolo, a quanto si apprende, c'è anche il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli, che era andato nella capitale sudamericana. Una presenza che conferma il ruolo svolto dell'intelligence nelle lunghe trattative per riportare a casa i due italiani.

