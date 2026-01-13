Trentini e Burlò tornano a casa dopo 423 giorni | l’abbraccio le ferite e il silenzio su chi ha davvero mosso le leve

Dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia, accolta con emozione e silenzio. Un ritorno che segna la fine di un lungo periodo di attesa, lasciando aperti interrogativi su chi abbia realmente mosso le leve di questa vicenda. L’evento si è svolto a Ciampino, tra abbracci e riflessioni su una vicenda complessa e delicata.

È l’alba di un ritorno che sa di sollievo e di fatica quello andato in scena a Ciampino, dove Alberto Trentini e Mario Burlò hanno messo piede sul suolo italiano dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela. Il Falcon partito da Caracas è atterrato alle 8.45, chiudendo una vicenda fatta di trattative lunghe, attese infinite e un dolore che resta inciso sui volti dei due connazionali e delle loro famiglie. Sul piazzale, ad accoglierli, c’erano i parenti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il direttore dell’Aise Giovanni Caravelli, tornato dal Sud America dopo aver seguito passo passo la trattativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

