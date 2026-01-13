L’aereo proveniente da Caracas con Alberto Trentini e Mario Burlò a bordo è previsto atterrare a Ciampino intorno alle 8:30. Dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela, i due cittadini italiani sono stati liberati e stanno tornando in Italia. Segui il volo in tempo reale per aggiornamenti sull’arrivo.

L’aereo partito da Caracas con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, liberati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela, atterrerà a Ciampino intorno alle 8.30. Sul volo, secondo quanto si apprende, viaggia anche il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, recatosi nei giorni scorsi nella capitale sudamericana. Una presenza che conferma il coinvolgimento diretto dell’intelligence nelle complesse e prolungate trattative che hanno portato al rientro in Italia dei due connazionali. I due italiani viaggiano a bordo di un aereo di Stato. Non è escluso che ad accoglierli, come già accaduto in occasione del rientro dall'Iran della giornalista Cecilia Sala, possa esserci anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trentini e Burlò sull'aereo verso l'Italia: attesi a Ciampino verso le 8.30. Segui il volo in tempo reale

Leggi anche: Trentini e Burlò verso l'Italia: attesa a Ciampino per il volo di Stato che li riporta a casa

Leggi anche: Trentini e Burlò attesi oggi in Italia, il ritorno a casa dopo oltre un anno di prigionia in Venezuela

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tajani | L' aereo di Trentini e Burlò tra stanotte e domani in Italia; Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Il rapporto con gli Usa il ruolo della Chiesa | così si è arrivati alla loro scarcerazione | L' annuncio di Tajani la gioia di Meloni | Tra poco saranno a casa; Trentini e Burlò rientrano tra stanotte e domani La promessa di Tajani; Trentini e Burlò le prime parole da uomini liberi all' ambasciatore in Venezuela.

Trentini e Burlò sull'aereo verso l'Italia: attesi a Ciampino verso le 8.30. Segui il volo in tempo reale - I nostri connazionali tornano in Italia su un aereo di Stato: sul volo anche il numero uno dell’Aise, segnale del ruolo decisivo dei servizi nel negoziato ... msn.com