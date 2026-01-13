Trentini e Burlò sono rientrati in Italia con un volo di Stato | ad accoglierli Meloni e Tajani | Alberto | avevo solo una Bibbia
Alle 8.30 all’aeroporto di Ciampino atterrerà il volo di Stato proveniente da Caracas, con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati dopo più di un anno di detenzione in Venezuela. Ad accoglierli, il presidente Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani. Trentini ha dichiarato di aver avuto con sé solo una Bibbia durante il periodo di detenzione.
Alberto Trentini, è passato un anno dalla sua incarcerazione in Venezuela e noi continuiamo a parlarne e sperare - Il 15 novembre 2024 il cooperante italiano di 46 anni è stato arrestato mentre si trovava in missione per la ong Humanity ... wired.it
Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook
