Trentini e Burlò sono rientrati in Italia con un volo di Stato | ad accoglierli Meloni e Tajani | Alberto |  avevo solo una Bibbia

Alle 8.30 all’aeroporto di Ciampino atterrerà il volo di Stato proveniente da Caracas, con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati dopo più di un anno di detenzione in Venezuela. Ad accoglierli, il presidente Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani. Trentini ha dichiarato di aver avuto con sé solo una Bibbia durante il periodo di detenzione.

