Trentini e Burlò rientrati in Italia – L’arrivo a Ciampino in 10 foto
Alberto Trentini e Mario Burlò, recentemente liberati dopo periodi di detenzione in Venezuela, sono tornati in Italia. L’arrivo a Ciampino è stato documentato in dieci fotografie, segnando il rientro dei due cittadini italiani dopo oltre un anno di separazione. Questa notizia sottolinea il ritorno in patria di Trentini e Burlò, dopo un lungo percorso che ha coinvolto aspetti diplomatici e umanitari.
Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti in Venezuela rispettivamente per 423 giorni e per 14 mesi, e liberati ieri, sono giunti in Italia questa mattina. Atterrati a Ciampino con un volo di Stato, sono stati accolti dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Toccanti gli abbracci con i familiari, che non vedevano e con cui non avevano potuto avere contatti per molti mesi. Ecco le foto del loro arrivo in Italia, nello scalo romano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
