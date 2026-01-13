Trentini e Burlò rientrati in Italia l’arrivo a Ciampino e l’abbraccio coi familiari Meloni | Bentornati a casa – Foto e video

Alberto Trentini e Mario Burlò sono rientrati in Italia con un volo inviato da Palazzo Chigi, atterrato a Ciampino. All’arrivo, hanno incontrato i familiari, mentre il presidente Meloni ha loro rivolto un caloroso benvenuto. La loro presenza in Italia rappresenta un momento di ritorno e ricongiungimento familiare dopo il periodo all’estero.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia. L'aereo inviato ieri all'alba da Palazzo Chigi è atterrato a Ciampino intorno alle 8.45. Ad accoglierli la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. « Bentornati a casa », scrive sui social la presidente del Consiglio. Il cooperante veneziano e l'imprenditore torinese sono stati rilasciati lunedì 12 gennaio dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela, passati dietro le sbarre del carcere di massima sicurezza El Rodeo 1, a Guatire, 45 chilometri dalla capitale Caracas. A bordo del velivolo, a quanto si apprende, c'è anche il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli, che era andato nella capitale sudamericana.

