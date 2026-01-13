Trentini e Burlò rientrano in Italia | l’aereo di Stato atterrato a Ciampino

Trentini e Burlò sono rientrati in Italia dopo 14 mesi di prigionia in Venezuela. L’aereo di Stato è atterrato a Ciampino, segnando il riacquisto della loro libertà. L’Italia accoglie con rispetto e attenzione il ritorno dei due cittadini, protagonisti di un lungo periodo di attesa e speranza. Un momento di sollievo e di riunione che sottolinea l’importanza del sostegno e della collaborazione internazionale.

