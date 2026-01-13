Alberto Trentini e Mario Burlò sono rientrati in Italia dopo più di un anno di detenzione in Venezuela. Dopo 14 mesi di prigionia senza accuse formali, gli italiani sono tornati a Roma questa mattina. La vicenda ha suscitato attenzione e speranze per il loro reinserimento nel nostro Paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rientro a Roma dopo 14 mesi di prigionia. Alberto Trentini e Mario Burlò sono arrivati questa mattina a Roma dopo essere stati liberati in Venezuela, dove erano detenuti da oltre 14 mesi senza accuse ufficiali. Il volo partito da Caracas è atterrato all’aeroporto di Ciampino intorno alle 8:30, riportando finalmente i due connazionali in patria. Accoglienza istituzionale all’aeroporto. All’arrivo, la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno accolto Trentini e Burlò insieme alle loro famiglie. Presenti anche componenti della diplomazia e dell’intelligence italiana, tra cui il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, che ha seguito da vicino le complesse trattative per la loro liberazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trentini e Burlò rientrano in Italia dopo oltre un anno di detenzione in Venezuela

Leggi anche: Trentini e Burlò attesi oggi in Italia, il ritorno a casa dopo oltre un anno di prigionia in Venezuela

Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò liberati dopo oltre un anno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi presto il rientro in Italia | l' annuncio di Tajani Gioia e soddisfazione di Meloni; Trentini e Burlò oggi in Italia l’arrivo dei due italiani che erano detenuti in Venezuela – La diretta; L' aereo con Trentini e Burlò in Italia Meloni e Tajani ad accoglierli a Ciampino; Trentini e Burlò sull' aereo verso l' Italia | attesi a Ciampino verso le 8.30 Segui il volo in tempo reale.

Alberto Trentini e Mario Burlò rientrano in Italia: atterrato a Ciampino il volo dal Venezuela - Trentini, atterrato a Ciampino con Burlò dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela: accoglienza istituzionale per il rientro in Italia. notizie.it