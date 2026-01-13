Trentini e Burlò in Italia l' abbraccio con le famiglie
Trentini e Burlò sono arrivati in Italia, portando con sé un senso di gioia e di ritorno a casa. Al momento dell’atterraggio, hanno potuto riabbracciare le proprie famiglie, condividendo un momento di ritrovata familiarità e calore. Questo incontro rappresenta un importante passo nel loro percorso, simbolo di speranza e di legami che si rafforzano nel tempo.
Grande emozione al momento dell'atterraggio in Italia di Trentini e Burlò, che hanno potuto finalmente riabbracciare le rispettive famiglie. Alberto è stato accolto all'aeroporto di Roma Ciampino dalla mamma, Armanda Colusso. Ad attendere il volo di stato c'erano anche la presidente del consiglio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia, l'abbraccio commosso con le famiglie
Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook
