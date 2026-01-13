Trentini e Burlò in Italia l' abbraccio con le famiglie

Trentini e Burlò sono arrivati in Italia, portando con sé un senso di gioia e di ritorno a casa. Al momento dell’atterraggio, hanno potuto riabbracciare le proprie famiglie, condividendo un momento di ritrovata familiarità e calore. Questo incontro rappresenta un importante passo nel loro percorso, simbolo di speranza e di legami che si rafforzano nel tempo.

Trentini e Burlò sono tornati in Italia: l’abbraccio con i familiari - Ad accogliere i due connazionali liberati dal Venezuela dopo oltre un anno anche la premier Meloni e il ministro degli Esteri Tajani ... msn.com

L'abbraccio di Alberto Trentini e Mario Burlò con le famiglie: il sollievo sulla pista di Ciampino - Il momento più atteso per i due italiani rilasciati dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela ... msn.com

Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia, l'abbraccio commosso con le famiglie

Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook

