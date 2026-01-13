Trentini e Burlò in Italia la famiglia di Alberto | Felicissimi a un prezzo altissimo L' imprenditore | Temevo mi uccidessero

Trentini e Burlò in Italia, la famiglia di Alberto, sono tornati a casa dopo un periodo all’estero. L’imprenditore torinese, che ha espresso preoccupazioni sulla sicurezza, è stato accolto a Ciampino insieme al cooperante. Tra le famiglie e le autorità, tra cui Meloni e Tajani, si è instaurato un clima di solidarietà e speranza, segnato dalla complessità della situazione e dal desiderio di ricostruire un percorso di stabilità.

Trentini e Burlò rientrati in Italia: atterrati a Ciampino dopo oltre un anno in Venezuela - Mentre Mattarella ha chiamato la madre di Trentini: “ Dopo la sofferenza, condividiamo la gioia ”, le ha detto, Tajani ha assicurato l'impegno per gli altri ventiquattro detenuti politici italiani ... tg.la7.it

Le prime dichiarazioni di Alberto Trentini e Mario Burlò da liberi: «In partenza per l’Italia, non vediamo l’ora di riabbracciare la famiglia» – Il video - «Buongiorno a tutti, sono Alberto Trentini, sono qui nella residenza dell’Ambasciata d’Italia a Caracas. open.online

Il ritorno in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò

Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook

