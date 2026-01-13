Trentini e Burlò in Italia la famiglia di Alberto | Felicissimi a un prezzo altissimo L' imprenditore | Temevo mi uccidessero
Trentini e Burlò in Italia, la famiglia di Alberto, sono tornati a casa dopo un periodo all’estero. L’imprenditore torinese, che ha espresso preoccupazioni sulla sicurezza, è stato accolto a Ciampino insieme al cooperante. Tra le famiglie e le autorità, tra cui Meloni e Tajani, si è instaurato un clima di solidarietà e speranza, segnato dalla complessità della situazione e dal desiderio di ricostruire un percorso di stabilità.
Il cooperante e l'imprenditore torinese sono stati accolti a Ciampino dalle famiglie. Ad attenderli Meloni e Tajani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Trentini e Burlò rientrati in Italia, la famiglia di Alberto: «Felicissimi ma a un prezzo altissimo | «Avevo solo una Bibbia»
Leggi anche: L'ora più bella: Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati a Ciampino. La famiglia di Trentini: «Felicissimi a un prezzo altissimo»
Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano all’ambasciata italiana a Caracas; Trentini | Grazie alla premier e al governo sono in partenza verso l' Italia Burlò | Finalmente libero non vedo l' ora di riabbracciare la mia famiglia; Venezuela | Trentini e Burlò sono stati liberati L’annuncio di Tajani Meloni | Gioia e soddisfazione; Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Il rapporto con gli Usa il ruolo della Chiesa | così si è arrivati alla loro scarcerazione | L' annuncio di Tajani la gioia di Meloni | Tra poco saranno a casa.
Trentini e Burlò in Italia. Il cooperante: felicissimi, ma a un prezzo altissimo - L'abbraccio con i familiari, l'incontro con la premier e il ministro allo scalo romano. avvenire.it
Trentini e Burlò rientrati in Italia: atterrati a Ciampino dopo oltre un anno in Venezuela - Mentre Mattarella ha chiamato la madre di Trentini: “ Dopo la sofferenza, condividiamo la gioia ”, le ha detto, Tajani ha assicurato l'impegno per gli altri ventiquattro detenuti politici italiani ... tg.la7.it
Le prime dichiarazioni di Alberto Trentini e Mario Burlò da liberi: «In partenza per l’Italia, non vediamo l’ora di riabbracciare la famiglia» – Il video - «Buongiorno a tutti, sono Alberto Trentini, sono qui nella residenza dell’Ambasciata d’Italia a Caracas. open.online
Il ritorno in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò
Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook
