Trentini e Burlò in Italia il bentornato di Meloni e Tajani | Ora lavoriamo per gli altri
Il ritorno di Trentini e Burlò in Italia rappresenta un momento di calore e speranza, testimoniato anche dalle parole del ministro degli Esteri Meloni e Tajani. Dopo il loro rientro, si rafforza l’impegno delle istituzioni nel supportare i cittadini e lavorare per il bene comune. Questi episodi evidenziano l’importanza di un dialogo aperto e di un impegno condiviso per il futuro del Paese.
"Vedere il sorriso dei figli di Burlò e l'abbraccio della mamma di Trentini al figlio: sono scene che ti toccano", dice il ministro degli Esteri dopo aver accolto i due connazionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Trentini e Burlò in Italia, «felicissimi, ma a un prezzo altissimo» - Il cooperante veneto, scarcerato dopo 423 giorni di detenzione, e l'imprenditore torinese, sono rientrati con un volo di Stato. avvenire.it
Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook
