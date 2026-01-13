Trentini e Burlò in Italia il bentornato di Meloni e Tajani | Ora lavoriamo per gli altri

Il ritorno di Trentini e Burlò in Italia rappresenta un momento di calore e speranza, testimoniato anche dalle parole del ministro degli Esteri Meloni e Tajani. Dopo il loro rientro, si rafforza l’impegno delle istituzioni nel supportare i cittadini e lavorare per il bene comune. Questi episodi evidenziano l’importanza di un dialogo aperto e di un impegno condiviso per il futuro del Paese.

"Vedere il sorriso dei figli di Burlò e l'abbraccio della mamma di Trentini al figlio: sono scene che ti toccano", dice il ministro degli Esteri dopo aver accolto i due connazionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

