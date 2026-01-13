Trentini e Burlò in Italia Giorgia Meloni | Finalmente Alberto ha abbracciato la madre

In Italia, Trentini e Burlò sono stati accolti all'aeroporto di Ciampino insieme al presidente Meloni e al ministro Tajani. Tra gli arrivi da Caracas, si segnala il caloroso abbraccio tra Alberto e sua madre, un momento che ha suscitato attenzione. L'evento testimonia il legame tra la comunità italiana all'estero e le autorità, sottolineando l'importanza dei rapporti tra Italia e le sue comunità all'estero.

Ad accogliere i connazionali arrivati a Ciampino da Caracas, con il premier, anche il ministro degli Esteri Tajani. Il commovente incontro con i parenti.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia, accolti a Ciampino dai familiari e dai vertici del governo - All'aeroporto di Roma li aspettavano la premier Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani ... rtl.it

Alberto Trentini di nuovo in Italia dopo 14 mesi, è atterrato a Ciampino - È atterrato a Ciampino il volo con Alberto Trentini e Mario Burlò, accolti da Giorgia Meloni e Antonio Tajani dopo la loro liberazione. nordest24.it

Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook

