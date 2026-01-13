Trentini e Burlò il momento più atteso | l' abbraccio con le famiglie Meloni | Bentornati a casa | VIDEO

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia dopo oltre un anno di detenzione in Venezuela. L'aereo con i due italiani è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino, dando il via a un momento di riunione con le loro famiglie. Il ritorno è stato accolto con emozione e calore, simbolo di un lungo percorso di attesa e speranza.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.