Trentini e Burlò il momento più atteso | l' abbraccio con le famiglie Meloni | Bentornati a casa | VIDEO
Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia dopo oltre un anno di detenzione in Venezuela. L'aereo con i due italiani è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino, dando il via a un momento di riunione con le loro famiglie. Il ritorno è stato accolto con emozione e calore, simbolo di un lungo percorso di attesa e speranza.
Bentornati a casa Alberto Trentini e Mario Burlò. L'aereo con a bordo i due italiani, di rientro dal Venezuela dove sono stati detenuti per oltre un anno, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Con loro il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli. Ad accoglierli, oltre alla premier, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Bentornati a casa", ha scritto su Facebook la presidente del Consiglio, postando il video che documenta lo sbarco e l'abbraccio con i familiari. Poi l'incontro nella saletta dello scalo con la premier e il ministro Tajani. "Avete del tempo da recuperare", le parole di Meloni alle famiglie finalmente riunite. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Trentini e Burlò rientrati in Italia, l’arrivo a Ciampino e l’abbraccio coi familiari. Meloni: «Bentornati a casa» – Foto e video
Leggi anche: Finalmente a casa, bentornati: Trentini e Burlò atterrati a Ciampino, ad accoglierli Meloni, Tajani e mamma Armanda (video)
Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.