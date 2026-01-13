Trentini e Burlò attesi oggi in Italia il ritorno a casa dopo oltre un anno di prigionia in Venezuela

Oggi in Italia sono attesi Alberto Trentini e Mario Burlò, due cittadini italiani liberati dopo più di un anno di detenzione in Venezuela, dove sono stati detenuti senza accuse formali. Il loro ritorno rappresenta un importante passo verso il ritorno alla normalità e la fine di un periodo difficile. L’arrivo dei due uomini è previsto nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio.

(Adnkronos) – Sono attesi nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio, in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, i due italiani rilasciati ieri dopo essere stati detenuti per oltre un anno in Venezuela senza alcun capo di imputazione formale. "Sono in partenza per l'Italia e non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia", ha detto .

Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook

