Trentini e Burlò atterrati a Roma

Alle 8.44, all’aeroporto di Ciampino, sono atterrati i voli di Stato provenienti dal Venezuela, con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò. L’arrivo segna il rientro dei due cittadini italiani in Italia, dopo il trasferimento effettuato questa mattina. La situazione si svolge nel rispetto delle procedure istituzionali e senza particolari inconvenienti.

8.44 E' atterrato nello scalo romano di Ciampino il volo di Stato che ha riportato in Italia dal Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò. Il cooperante veneziano e l'imprenditore torinese sono stati rilasciati ieri dopo oltre un anno di detenzione in carcere a Caracas senza incriminazione formale. Ad accoglierli in aeroporto, con le famiglie, la presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli Esteri Tajani.

