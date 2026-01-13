Trentini e Burlò atterrati a Ciampino | ad accoglierli Meloni e Tajani

Trentini e Burlò sono tornati in Italia, atterrando a Ciampino dopo più di un anno e mezzo di detenzione in Venezuela. Ad accoglierli, il premier Meloni e il ministro Tajani. La loro liberazione rappresenta un importante risultato diplomatico, segnando la fine di un lungo periodo di assenza e incertezza.

È atterrato a Ciampino l'aereo partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. Ad accoglierli la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il cooperante è stato liberato insieme al connazionale al termine di un fitto lavoro diplomatico condotto dal governo italiano. A dare l'annuncio ufficiale, il vicepremier Tajani, che ha anche definito la decisione di Caracas "un forte segnale", capace di aprire una nuova fase nei rapporti tra Italia e Venezuela. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito subito la madre di Trentini, Armanda, per condividere, dopo la sofferenza e l'attesa sua e di suo marito, anche la loro felicità.

Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l'efficacia dell'azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane.

