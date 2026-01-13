Trentini ci mancava soltanto Ilaria Salis | Doveva essere rilasciato prima

L’uscita di Ilaria Salis dal carcere di Budapest ha suscitato diverse reazioni. L’europarlamentare, eletta con Alleanza Verdi Sinistra, non ha ancora espresso pubblicamente gratitudine per il sostegno ricevuto, concentrandosi invece su questioni legate ad altri casi. La sua posizione e le sue dichiarazioni sono state oggetto di attenzione, sollevando interrogativi sulla tempistica e sulle priorità dell’esponente politica.

Riecco Ilaria Salis. L’europarlamentare eletta con Alleanza Verdi Sinistra, uscita dal carcere di Budapest grazie all’intervento del governo italiano, non solo non coglie l’occasione per ringraziare in ritardo chi le ha consentito di tornare in Italia, figuriamoci, ma si mette perfino a pontificare sulla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò: «Ovviamente sono molto contenta che questo incubo per Alberto e i suoi cari sia finito. Doveva finire molto prima, certo, ma sono molto contenta. È una buona notizia che possa tornare a casa. Capisco bene il sollievo che prova in questo momento. Quando sai che stai uscendo sei molto confuso, anche io non sapevo cosa avrei trovato fuori». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trentini, ci mancava soltanto Ilaria Salis: "Doveva essere rilasciato prima" Leggi anche: Ilaria Salis contro Meloni: "Una vergogna essere rappresentati in questo modo" Leggi anche: Ilaria Salis incontra gli ex occupanti di via Don Minzoni. “Vicenda che può essere un esempio” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Alberto #Trentini e Mario #Burlò sono liberi. “Successo frutto di lavoro sottotraccia”, la gioia di Antonio #Tajani #venezuela #12gennaio #iltempoquotidiano - facebook.com facebook Maira, collega di Alberto Trentini: «Ho lavorato per mesi al suo fianco, non ha mai avuto paura. Era pronto ai sacrifici» | @Corriere @saragandolfi_ x.com

