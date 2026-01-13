Treni in ritardo e il trasferiti sulla linea lenta | approvata la relazione pro-pendolari Le richieste dell' Umbria

È stata approvata una relazione che sostiene i pendolari umbri e la linea lenta. È previsto un tavolo di confronto tra Ministero, Regioni Umbria e Lazio, comitati e associazioni, per migliorare i collegamenti ferroviari interregionali e ridurre i disservizi. L’iniziativa mira a trovare soluzioni condivise per garantire servizi più affidabili e puntuali ai pendolari.

Guasto sulla linea dell'alta velocità, treni in ritardo anche di 120 minuti - Dalle 16:30 circa di oggi, domenica 28 settembre, a causa di problemi tra ... romatoday.it

Treni in ritardo o cancellati nel Torinese, la spiegazione di Trenitalia: “Il freddo provoca difficoltà” - Rivarolo Canavese) e anche di altre linee verso il Cuneese hanno subito disagi e ... torinotoday.it

676 giorni di ritardo accumulati in un solo anno. Questa è la realtà dei treni italiani sotto la gestione Salvini, secondo un'analisi di Europa Radicale, pubblicata da La Stampa. Se sommiamo i ritardi dall'ottobre 2022, da quando si è insediato il governo Meloni, il - facebook.com facebook

Treni fermi o in ritardo sulla linea adriatica tra Pescara e Bari x.com

