Treni in ritardo e il trasferiti sulla linea lenta | approvata la relazione pro-pendolari Le richieste dell' Umbria
È stata approvata una relazione che sostiene i pendolari umbri e la linea lenta. È previsto un tavolo di confronto tra Ministero, Regioni Umbria e Lazio, comitati e associazioni, per migliorare i collegamenti ferroviari interregionali e ridurre i disservizi. L’iniziativa mira a trovare soluzioni condivise per garantire servizi più affidabili e puntuali ai pendolari.
Istituire un tavolo di confronto congiunto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regioni Umbria e Lazio, comitati dei pendolari e associazioni di categoria, per affrontare la questione dei collegamenti ferroviari interregionali e chiedere la cessazione dei disservizi sulla linea. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
