Treni è sempre caos | convoglio cancellato pendolari disperati
Martedì 13 gennaio, poco prima delle 17.50, decine di pendolari alla stazione di Milano Centrale hanno scoperto che il treno diretto a Lecco via Carnate era stato cancellato. Un episodio che ha generato disagio e disorientamento tra i viaggiatori, evidenziando ancora una volta le criticità del sistema ferroviario. La gestione delle cancellazioni e delle eventuali alternative resta un tema centrale per migliorare l’affidabilità dei servizi di trasporto pubblico.
Martedì 13 gennaio, poco prima delle 17.50, decine di pendolari in attesa alla stazione di Milano Centrale hanno scoperto che il treno diretto per Lecco - via Carnate - era stato cancellato. Il convoglio, inizialmente segnalato come puntuale sull'app di Trenord, è improvvisamente sparito dai. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Caos treni alta velocità, ritardi fino ad 8 ore dopo donna investita da convoglio a Praia a Mare in Calabria, Roma Termini paralizzata
Leggi anche: Caos alla stazione Termini, pendolari ciociari a piedi: cancellati dei treni sulla Fl6 Roma - Cassino
Treni, domenica di caos: disagi per Roma e per il Nord. Incubo per i pendolari al rientro - Dalla Puglia al Nord e da Roma alla Puglia, disagi e ritardi vari. msn.com
Caos treni dopo i lavori: mattinata nera per i pendolari del Luino–Milano - Ripresa della circolazione dopo lo stop per il quarto binario Rho–Parabiago, ma tra cancellazioni e ritardi scoppia la protesta ... laprovinciadivarese.it
Treno fermo per falso allarme, caos tra i turisti - A farlo scattare è stato il macchinista del freccia rossa Venezia- ilrestodelcarlino.it
+++ Treni cancellati e in ritardo: caos a Roma Termini +++ #CasilinaNews - facebook.com facebook
Treni, domenica di caos: disagi per Roma e per il Nord. Incubo per i pendolari al rientro x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.