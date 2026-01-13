Treni bloccati per il terremoto in Romagna | ritardi fino a 150 minuti per Alta Velocità Intercity e Regionali

A causa del terremoto avvenuto in provincia di Ravenna, la circolazione ferroviaria in Emilia Romagna è stata temporaneamente sospesa. Sono stati segnalati ritardi fino a 150 minuti su diverse tratte, tra cui Alta Velocità, Intercity e Regionali. La sospensione è stata adottata per garantire la sicurezza e verificare eventuali danni alla rete ferroviaria. Restano in corso aggiornamenti sulle ripercussioni e sulle nuove disposizioni.

La circolazione dei treni è stata sospesa in via precauzionale su molte tratte in Emilia Romagna per il monitoraggio degli eventuali danni alla rete ferroviaria dopo il terremoto in provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

