Treni bloccati per il terremoto in Romagna | ritardi fino a 150 minuti per Alta Velocità Intercity e Regionali

A causa del terremoto avvenuto in provincia di Ravenna, la circolazione ferroviaria in Emilia Romagna è stata temporaneamente sospesa. Sono stati segnalati ritardi fino a 150 minuti su diverse tratte, tra cui Alta Velocità, Intercity e Regionali. La sospensione è stata adottata per garantire la sicurezza e verificare eventuali danni alla rete ferroviaria. Restano in corso aggiornamenti sulle ripercussioni e sulle nuove disposizioni.

Terremoto in Romagna, una ventina di treni cancellati - Disagi alla circolazione ferroviaria in Romagna nella mattinata di oggi a seguito delle due scosse di terremoto di magnitudo 4. altarimini.it

Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

