Trema la terra magnitudo 4.3 | come reagiscono le anatre alla forte scossa

Una scossa di magnitudo 4.3 ha fatto tremare la terra, attirando l’attenzione di chi si trova nella zona. La webcam di Francesco Zannoni, installata a Castiglione, frazione di Forlì, ha catturato questa mattina un’immagine insolita. Mentre la terra si agita, anche le anatre della zona mostrano reazioni peculiari, fornendo un’istantanea degli effetti di un evento sismico su elementi della natura locali.

E' una mattinata tranquilla quella che sta immortalando la webcam di Francesco Zannoni, installata a Castiglione, frazione del comune di Forlì, a metà tra Faenza e la città mercuriale. Improvvisamente è il terremoto a scuotere la quiete: magnitudo 4.3 Richter ufficializzerà l'Istituto nazionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

