Trema la terra in Romagna due forti scosse di terremoto in pochi minuti | tutti gli aggiornamenti in diretta

Da forlitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì mattina, nella provincia di Ravenna, si sono verificate due scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 4.3 e 4.1. Le scosse sono state avvertite chiaramente anche nella zona di Forlì-Cesena. Di seguito, gli aggiornamenti più recenti sulla situazione e le misure di sicurezza adottate.

Due scosse di terremoto – una di magnitudo 4.3, l’altra 4.1 – si sono registrate martedì mattina dopo le 9 nella provincia di Ravenna e avvertite molto chiaramente anche in quella di Forlì-Cesena. La prima con epicentro a 7 chilometri da Russi, con profondità 23 chilometri, la seconda a 8. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Terremoto in Italia, due scosse in pochi minuti. Trema la terra

Leggi anche: Trema la terra, registrate due scosse di terremoto a Reggio Calabria

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Terremoto di magnitudo 3,5 nell’Appennino forlivese. Altre scosse nella notte; Alberto Trentini, la famiglia: «Grazie, gioia immensa». E il parroco suona le campane a festa; Terremoto oggi in Emilia Romagna, scossa di 3.5 sull’Appennino Cesenate; Riccardo Minghetti, le lacrime dei compagni che si stringono alla sorella: «Non la lasceremo da sola».

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.