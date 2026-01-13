Trema la terra in Romagna due forti scosse di terremoto in pochi minuti | tutti gli aggiornamenti in diretta

Martedì mattina, nella provincia di Ravenna, si sono verificate due scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 4.3 e 4.1. Le scosse sono state avvertite chiaramente anche nella zona di Forlì-Cesena. Di seguito, gli aggiornamenti più recenti sulla situazione e le misure di sicurezza adottate.

Due scosse di terremoto – una di magnitudo 4.3, l'altra 4.1 – si sono registrate martedì mattina dopo le 9 nella provincia di Ravenna e avvertite molto chiaramente anche in quella di Forlì-Cesena. La prima con epicentro a 7 chilometri da Russi, con profondità 23 chilometri, la seconda a 8.

