Trema la Romagna | due scosse di magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Faenza gente in strada

Martedì 13 gennaio 2026, la Romagna ha sperimentato due scosse di terremoto, di magnitudo 4.3 e 4.1, tra Ravenna e Faenza. La terra ha tremato in modo evidente, suscitando timore tra la popolazione e portando molte persone a uscire in strada per sicurezza. L'evento sismico è stato avvertito chiaramente in tutta la provincia, segnando una giornata di particolare attenzione per la regione.

Terremoto in Romagna: scossa netta avvertita in tutta la provincia. Paura in Romagna nella piena mattinata di martedì 13 gennaio 2026, quando una forte scossa di terremoto è stata avvertita distintamente alle ore 9.27 in un'ampia area compresa tra Ravenna, Forlì, Faenza e numerosi comuni limitrofi. Secondo i dati ufficiali dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma principale ha raggiunto una magnitudo ML 4.3, risultando chiaramente percepibile anche ai piani bassi degli edifici. Epicentro a 7 km da Russi: i dati ufficiali INGV. L'evento sismico è stato registrato alle 09:27:58 ora italiana (UTC+1), con epicentro localizzato a circa 7 chilometri a sud-ovest di Russi, in provincia di Ravenna.

FLASH: L'Emilia trema, avvertite due forti scosse di terremoto a Forlì e Ravenna. Gente in strada - Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia- affaritaliani.it

Terremoto in Romagna, due scosse di oltre 4 gradi - Due scosse di terremoto in meno di due minuti sono state avvertite dalla popolazione questa mattina in Romagna. corriereromagna.it

Gli accumuli che si sono avuti nella giornata di ieri in Emilia-Romagna. La Regina della neve in pianura è stata Faenza, con un accumulo di 20/21cm - facebook.com facebook

