Trema la Romagna | due scosse di magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Faenza gente in strada

13 gen 2026

Martedì 13 gennaio 2026, la Romagna ha sperimentato due scosse di terremoto, di magnitudo 4.3 e 4.1, tra Ravenna e Faenza. La terra ha tremato in modo evidente, suscitando timore tra la popolazione e portando molte persone a uscire in strada per sicurezza. L'evento sismico è stato avvertito chiaramente in tutta la provincia, segnando una giornata di particolare attenzione per la regione.

Terremoto in Romagna: scossa netta avvertita in tutta la provincia. Paura in Romagna nella piena mattinata di martedì 13 gennaio 2026, quando una forte scossa di terremoto è stata avvertita distintamente alle ore 9.27 in un’ampia area compresa tra Ravenna, Forlì, Faenza e numerosi comuni limitrofi. Secondo i dati ufficiali dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma principale ha raggiunto una magnitudo ML 4.3, risultando chiaramente percepibile anche ai piani bassi degli edifici. Epicentro a 7 km da Russi: i dati ufficiali INGV. L’evento sismico è stato registrato alle 09:27:58 ora italiana (UTC+1), con epicentro localizzato a circa 7 chilometri a sud-ovest di Russi, in provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

