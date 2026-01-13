Trekking lungo il Cammino della Setteponti
Il trekking lungo il Cammino delle Setteponti attraversa la Toscana, collegando Fiesole ad Arezzo. Questo percorso, lungo un’antica via di comunicazione, si svolge in un’area meno frequentata dal turismo di massa, offrendo un’esperienza autentica tra paesaggi naturali e storia locale. Un itinerario ideale per chi desidera scoprire territori ricchi di storia e natura, lontano dai percorsi più affollati, con un approccio rispettoso e tranquillo.
in Toscana tra Firenze e Arezzo. Lungo antica viabilità in una zona poco turistica che unisce idealmente Fiesole con Arezzo. Tutto il territorio attraversato ha grande interesse naturalistico e paesaggistico: dalle testimonianze geologiche alle colline. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: "La Via Magnifica" lungo il Furlo. Un mosaico su 3 km di cammino
Leggi anche: Sorteggio Mondiali 2026: Italia fortunata, ma il cammino è ancora lungo
Trekking lungo il Cammino della Setteponti - Lungo antica viabilità in una zona poco turistica che unisce idealmente Fiesole con Arezzo. arezzonotizie.it
Trekking, i 10 sentieri più belli secondo TimeOut - Se ami il trekking, la rivista di viaggi britannica TimeOut ha selezionato le 10 escursioni più suggestive del pianeta. donnamoderna.com
sabato prossimo 10 gennaio - TREKKING URBANO PISA, una città di orti e di mura Dalla Nuova Cittadella lungo le mura medievali fino all’Orto botanico di Pisa con visita guidata. Percorreremo a piedi parte delle antiche mura medievali (XII-XIII sec.) parte - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.