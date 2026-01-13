Tre aggressioni in stazione su lavoratrici ferroviarie Il sindacato | Molestatore denunciato tre volte

Da ravennatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella stazione di Ravenna si sono verificati tre episodi di aggressione nei confronti di lavoratrici ferroviarie. Il sindacato Fit-Cis Emilia-Romagna condanna quanto accaduto e segnala che il molestatore è stato denunciato tre volte. La situazione evidenzia la necessità di maggiore attenzione e misure di sicurezza per tutelare il personale e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Paura e violenza negli spazi della stazione di Ravenna. Questo è quanto denuncia la Fit-Cis Emilia-Romagna che esprime ferma condanna per l'ennesimo spiacevole episodio avvenuto nella mattinata di oggi, martedì. "Una lavoratrice della società Mast - riferisce il sindacato - impegnata nelle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pronostico Guinea Equatoriale-Algeria: tre volte su tre

Leggi anche: Chivu fa tre su tre in Champions e spiega come ha rigenerato l’Inter: “A volte il calcio è bastardo”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

tre aggressioni stazione lavoratrici«Addetta alle pulizie inseguita e palpeggiata in stazione». Terza denuncia in pochi giorni. La Cisl: «Al lavoro con il terrore di essere aggredite» - Una lavoratrice della società Mast, impegnata nelle attività di pulizia della stazione di Ravenna in appalto ferroviario, è stata vittima di ... ravennaedintorni.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.