Tre aggressioni in stazione su lavoratrici ferroviarie Il sindacato | Molestatore denunciato tre volte

Nella stazione di Ravenna si sono verificati tre episodi di aggressione nei confronti di lavoratrici ferroviarie. Il sindacato Fit-Cis Emilia-Romagna condanna quanto accaduto e segnala che il molestatore è stato denunciato tre volte. La situazione evidenzia la necessità di maggiore attenzione e misure di sicurezza per tutelare il personale e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Roma. Sei fermi effettuati per le aggressioni del 10 gennaio nei pressi della stazione Termini. Quattro fermati per un violento attacco ad un 57enne ora ricoverato in gravi condizioni e altri due fermati per l’aggressione a un rider. Tutti hanno precedenti e alcuni - facebook.com facebook

LE STAZIONI SONO LA CASA DEI CLANDESTINI DOVE OGNI DÌ RISCHIAMO LA VITA Nei pressi della Stazione Termini (via Giolitti e via Manin) si sono verificate nel giro di pochi minuti due aggressioni gravi e distinte. Una ai danni di un 57enne, funzionario x.com

