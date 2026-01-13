Tre aggressioni in stazione su lavoratrici ferroviarie Il sindacato | Molestatore denunciato tre volte
Nella stazione di Ravenna si sono verificati tre episodi di aggressione nei confronti di lavoratrici ferroviarie. Il sindacato Fit-Cis Emilia-Romagna condanna quanto accaduto e segnala che il molestatore è stato denunciato tre volte. La situazione evidenzia la necessità di maggiore attenzione e misure di sicurezza per tutelare il personale e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
Paura e violenza negli spazi della stazione di Ravenna. Questo è quanto denuncia la Fit-Cis Emilia-Romagna che esprime ferma condanna per l'ennesimo spiacevole episodio avvenuto nella mattinata di oggi, martedì. "Una lavoratrice della società Mast - riferisce il sindacato - impegnata nelle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Pronostico Guinea Equatoriale-Algeria: tre volte su tre
Leggi anche: Chivu fa tre su tre in Champions e spiega come ha rigenerato l’Inter: “A volte il calcio è bastardo”
«Addetta alle pulizie inseguita e palpeggiata in stazione». Terza denuncia in pochi giorni. La Cisl: «Al lavoro con il terrore di essere aggredite» - Una lavoratrice della società Mast, impegnata nelle attività di pulizia della stazione di Ravenna in appalto ferroviario, è stata vittima di ... ravennaedintorni.it
Roma. Sei fermi effettuati per le aggressioni del 10 gennaio nei pressi della stazione Termini. Quattro fermati per un violento attacco ad un 57enne ora ricoverato in gravi condizioni e altri due fermati per l’aggressione a un rider. Tutti hanno precedenti e alcuni - facebook.com facebook
LE STAZIONI SONO LA CASA DEI CLANDESTINI DOVE OGNI DÌ RISCHIAMO LA VITA Nei pressi della Stazione Termini (via Giolitti e via Manin) si sono verificate nel giro di pochi minuti due aggressioni gravi e distinte. Una ai danni di un 57enne, funzionario x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.