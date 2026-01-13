Travolte da un' ambulanza mentre camminano in strada | due ragazze in ospedale

Due giovani di 24 e 26 anni sono state coinvolte in un incidente in corso Vercelli, Milano, lunedì 12 gennaio. Mentre camminavano lungo la strada, sono state investite da un'ambulanza. Le due ragazze sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale. L’esatta dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.

Due ragazze di 24 e 26 anni sono state investite da un'ambulanza in pieno centro a Milano. L'incidente è avvenuto in corso Vercelli nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio. Il mezzo di soccorso aveva a bordo un paziente quando è avvenuto l'impatto. Fortunatamente le condizioni delle ragazze non.

