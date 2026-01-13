Trasporti | sciopero taxi protesta a Roma tra momenti di tensione e bombe carta

Oggi a Roma si è svolta una protesta dei tassisti, con l’interruzione del servizio e momenti di tensione, tra cui lanci di bombe carta. Lo sciopero nazionale, organizzato da varie sigle sindacali, ha coinvolto la capitale, evidenziando le criticità del settore dei trasporti. La manifestazione si è inserita in un quadro di richieste e discussioni sul futuro del trasporto pubblico locale.

Oggi a Roma, in un contesto di tensione e lanci di bombe carta, i tassisti hanno interrotto il servizio e hanno dato vita a una protesta significativa in occasione dello sciopero nazionale indetto da diverse sigle sindacali. Questa mobilitazione si protrarrà per un'intera giornata, dalle 8 alle 22, con l'obiettivo di manifestare il proprio dissenso nei confronti del governo e dell'ingresso delle multinazionali nel settore. Un lungo serpentone di auto bianche ha percorso le strade della Capitale: in particolare, questa mattina, un corteo composto da circa 50 taxi è partito dall'aeroporto di Fiumicino, dirigendosi verso piazza Bocca della Verità.

