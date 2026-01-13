Trasporti | Lega a Roma troppi disagi per cittadini e lavoratori

Il sistema di trasporto pubblico di Roma affronta numerose criticità, causando disagi a cittadini e lavoratori. La frequente interruzione dei servizi e i continui disservizi rendono difficile spostarsi in città, evidenziando la necessità di interventi strutturali per migliorare l’efficienza e l’affidabilità delle trasporti pubblici romani.

Roma, “corsa dopo corsa, disservizio dopo disservizio, è ormai diventata ostaggio di un sistema di trasporto pubblico allo stremo. I cittadini sono esasperati, i lavoratori si sentono lasciati soli, e le flotte di mezzi disponibili risultano insufficienti rispetto alle esigenze quotidiane. Gli obiettivi prefissati sono stati disattesi. In questo contesto, la Lega ha deciso di avviare un confronto serio e concreto con tutti i soggetti coinvolti, organizzando un convegno dal titolo: ‘Quale futuro per Atac?’. Questo importante incontro si terrà giovedì 15 gennaio alle 18:30 e vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei principali sindacati, esponenti della Lega a tutti i livelli istituzionali, e delle associazioni che ogni giorno vivono i disagi legati alla mobilità romana”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

