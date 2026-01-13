Traffico Roma del 13-01-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma alle ore 20:30 del 13 gennaio 2026 presenta alcuni rallentamenti. Sul Grande Raccordo Anulare, si registrano code tra via Casilina e via Tiburtina, con congestioni sulla tangenziale tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi, a causa dell'afflusso verso lo stadio Olimpico per la partita di Coppa Italia tra Roma e Torino. Traffico intenso anche sulla via Pontina, da Cristoforo Colombo a Mostacciano, in direzione Aprilia.

Luceverde Roma brevi rallentamenti per traffico intenso sul grande raccordo anulare dalla via Casilina è la via Tiburtina sulla carreggiata esterna in coda al traffico sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi per traffico intenso a causa del traffico diretto allo stadio Olimpico dove alle 21 si gioca la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Roma e Torino incolonnamenti sulla via Pontina dalla Cristoforo Colombo a Mostacciano per traffico intenso in direzione Aprilia per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 Gennaio 2026; Taxi, oggi lo sciopero a Roma: durerà 24 ore. Rischio caos per il corteo da Fiumicino; Via Ardeatina collassa, strada chiusa a causa di uno smottamento; Sciopero taxi martedì 13 gennaio contro Uber e abusivismo. A Roma corteo di auto bianche da Fiumicino a Montecitorio.

