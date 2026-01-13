Traffico Roma del 13-01-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 13 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta intenso su diverse arterie principali. Il Grande Raccordo Anulare presenta rallentamenti tra Bufalotta e Casilina, e tra Ardeatina e Pontina. Code si registrano anche sulla via Pontina verso Fiumicino, sulla Prenestina e Tiburtina, e sulla A24 tra Tangenziale Est e GRA. Si segnalano inoltre possibili disagi per i taxi a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore.

Luceverde Roma rallentamenti e code per traffico intenso sul grande raccordo anulare tra la Bufalotta e la Casilina e proseguendo tra la Ardeatina e la Pontina mentre in esterna si sta in coda alla Roma Fiumicino la via Pontina e proseguendo tra la Prenestina e la Tiburtina altre file sul tattoo Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale est al grande raccordo anulare per traffico intenso in direzione fuori Roma in coda il traffico sul viadotto della Magliana verso la via del Cappellaccio incolonnamenti sulla via Pontina per traffico intenso dalla Cristoforo Colombo fino a Mostacciano in direzione Aprilia segnaliamo infine possibili disagi per chi si sposta con il taxi a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

