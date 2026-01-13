Traffico Roma del 13-01-2026 ore 16 | 30

Il 13 gennaio 2026 a Roma si registrano alcune criticità nella viabilità. Largo Millesimo è chiuso a causa di un dissesto tra via Taggia e via di Torrevecchia, mentre via dell'Isola Farnese e via Ardeatina sono interdette a causa di uno smottamento. Disagi sono previsti anche in centro e sulla tangenziale, con chiusure temporanee per lavori e eventi, tra cui la partita di calcio alle 21 all’Olimpico.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa Largo Millesimo la sede stradale dissestata tra via Taggia e via di Torrevecchia per uno smottamento ancora chiusa via dell'Isola Farnese tra riserva campetti e via del Prato della Corte Per lo stesso motivo chiusa via Ardeatina per via della Fotografia e via di Grotta Perfetta nelle due direzioni disagi per chi deve spostarsi oggi in taxi a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali questa sera alle 21 all'Olimpico gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Roma e Torino Giada tardo pomeriggio saranno inevitabili ripercussioni la circolazione al della Vittoria al Flaminio e naturalmente su tangenziale e Lungotevere dalle 22 di questa sera chiusa via del Corso per la disinstallazione delle luminarie natalizie fino alle 6 di domani mattina https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-01-2026 ore 16:30 Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 16:30 Leggi anche: Traffico Roma del 13-01-2026 ore 07:30 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 Gennaio 2026; Taxi, oggi lo sciopero a Roma: durerà 24 ore. Rischio caos per il corteo da Fiumicino; Sciopero taxi martedì 13 gennaio contro Uber e abusivismo. A Roma corteo di auto bianche da Fiumicino a Montecitorio; Maltempo Roma, tratto di via Salaria chiuso per smottamento collinetta. E il traffico va in tilt. Traffico Roma del 13-01-2026 ore 08:30 - Luceverde Roma a causa di un incidente abbiamo incolonnamenti sulla Salaria da Monterotondo scalo a via della Marcigliana verso Roma sempre a nord di Roma ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 13-01-2026 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati a causa di un incidente ci sono incolonnamenti sulla Salaria da Monterotondo scalo a via della Marcigliana verso Roma sempre a ... romadailynews.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Non si ferma l'azione di contrasto al traffico di stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma #CasilinaNews - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.