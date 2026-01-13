Il traffico a Roma il 13 gennaio 2026 alle ore 14:30 presenta diverse variazioni per lavori e interventi in varie zone della città. Sono previste chiusure, deviazioni e limitazioni temporanee, in particolare su via Ardeatina, via Celio Vibenna e nel Parco del Celio. Si consiglia di consultare le segnalazioni specifiche e pianificare gli spostamenti in anticipo, considerando eventuali cambiamenti nella viabilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Ardeatina per lavori chiusure tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta deviata linea bus e 218 lungo via del Caravaggio è via Ambrosini la limitazione non interessa i veicoli diretti in via Pomarico via della formelluccia e via Viggiano per un cantiere modifiche alla viabilità in via Celio vibenna su via Claudia invece divieto di transito da Largo della Sanità Militare a via Celio vibenna beviate tre linee per interventi sulle aree verdi del Parco del Celio fino al 31 gennaio domeniche escluse dalle 21 chiusura al traffico di viale del Parco del Celio la linea 3 viene sostituita da busta vetta tra stazione Trastevere e Porta Maggiore mentre sei di sera Lotto viaggia su bus lungo tutto il percorso Casaletto Piazza Venezia fino alle 16 sul litorale si svolgeranno lavori di potatura in via di castelporziano la strada sarà chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Alessandro Stradella e via Orazio vecchi deviate 7 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-01-2026 ore 14:30

Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 14:30

Leggi anche: Traffico Roma del 13-01-2026 ore 07:30

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Taxi, oggi lo sciopero a Roma: durerà 24 ore. Rischio caos per il corteo da Fiumicino; Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 Gennaio 2026; Sciopero taxi martedì 13 gennaio contro Uber e abusivismo. A Roma corteo di auto bianche da Fiumicino a Montecitorio; Taxi, sciopero di 24 ore domani 13 gennaio: orari e cosa sapere.

Traffico Roma del 13-01-2026 ore 08:30 - Luceverde Roma a causa di un incidente abbiamo incolonnamenti sulla Salaria da Monterotondo scalo a via della Marcigliana verso Roma sempre a nord di Roma ... romadailynews.it