Traffico Roma del 13-01-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 13 gennaio 2026, si registrano diversi disagi sulla viabilità di Roma. L’incidente tra via dei Fiorentini e Portonaccio sulla A24 e il rallentamento sulla via Cassia, tra i raccordi Grottarossa, stanno causando congestioni. La chiusura di via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta interessa il traffico. Deviazioni e modifiche temporanee sono in atto a causa di cantieri e incidenti lungo varie vie della città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla A24 3020 per un incidente tra via dei fiorentini e Portonaccio sulla via Cassia traffico rallentato tra i raccordi Grottarossa per uno smottamento resta chiusa al traffico il tratto di via Ardeatina da via della Fotografia a via di Grotta Perfetta Sono deviati bus della linea 218 sulla Pontina code per un incidente in via Montedoro in direzione centro modifiche alla viabilità per un cantiere in via Celio vibenna su via Claudia invece divieto di transito da Largo della Sanità Militare a via Celio vibenna

