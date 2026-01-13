Traffico Roma del 13-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma al 13 gennaio 2026 alle 08:30 presenta diversi disagi. Incidente sulla Salaria causa incolonnamenti da Monterotondo scalo verso Roma. Chiuse via dell'Isola Farnese e via Ardeatina per lavori e smottamenti. Lunghe code sulla Pontina e sul Raccordo anulare, con rallentamenti sulla A24 e tangenziale est. Sciopero dei taxi e un corteo in arrivo dall’aeroporto di Fiumicino possono influenzare la circolazione nel centro città

Luceverde Roma a causa di un incidente abbiamo incolonnamenti sulla Salaria da Monterotondo scalo a via della Marcigliana verso Roma sempre a nord di Roma ricordiamo che per uno smonta Per me ancora la chiusura di via dell'Isola Farnese tra riserva campetti via del Prato della Corte a Roma Sud incidente sulla Pontina con lunghe code da Pomezia su da Castel Romano ancora nel quadrante Sud resta chiusa la via Ardeatina per uno smottamento tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili ripercussioni per la circolazione della zona intenso ancora il traffico sul Raccordo in carreggiata interna dalla Casilina all'appia è lungo la carreggiata esterna dalla 24 alla Tiburtina code sul tratto Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini verso la tangenziale est stessa situazione sulla tangenziale est con rallentamenti e code dalla stazione Tiburtina a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico vi segnalo infine che per l'intera giornata di oggi sarà rischio le corse dei taxi a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore previsto Inoltre un corteo di auto che dall'aeroporto di Fiumicino raggiungerà intorno alle 10 Piazza Bocca della Verità possibili momentanea chiusure e deviazioni per il traffico al passaggio delle auto bianche per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito roma.

