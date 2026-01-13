Traffico Lazio del 13-01-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 13 gennaio 2026, sul traffico del Lazio si segnalano intensi rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo, tra la tangenziale est e il Grande Raccordo Anulare in direzione fuori Roma. In provincia di Frosinone, la superstrada Sora-Atina-Cassino rimane chiusa nella galleria Capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello, con deviazioni sulla provinciale 259. Si ricorda inoltre che le corse dei taxi sono

Luceverde Lazio mai trovati cosa tratti sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo per traffico intenso dalla tangenziale est al Grande Raccordo Anulare in direzione fuori Roma proroga al 15 marzo lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Atina Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 segnaliamo infine che per l'intera giornata saranno a rischio le corse dei taxi e poi uno sciopero nazionale di 24 ore da Tiziana alfanet Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

Traffico Roma del 13-01-2026 ore 08:30 - Luceverde Roma a causa di un incidente abbiamo incolonnamenti sulla Salaria da Monterotondo scalo a via della Marcigliana verso Roma sempre a nord di Roma ... romadailynews.it

#SS1 #Aurelia Strada chiusa per operazioni tecniche il traffico viene momentaneamente deviato a #Massimina Raccordo Anulare Prestare Attenzione Waze Lazio #viabiliLAZ - facebook.com facebook

