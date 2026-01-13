Traffico di esseri umani in nove stipati anche nel bagagliaio per passare la frontiera ed entrare in Europa

Il traffico di esseri umani rappresenta una grave minaccia per i diritti e la sicurezza delle persone coinvolte. Spesso, migranti sono costretti a viaggi pericolosi, stipati in condizioni precarie, come nel caso di nove persone nascosti nel bagagliaio di un veicolo. Il costo di tali traversate può raggiungere i 1500 euro a persona, evidenziando la gravità del fenomeno e la necessità di interventi efficaci per contrastarlo.

Era di 1500 euro a testa il costo del "biglietto" per un viaggio disumano, in nove stipati nel bagagliaio di una vettura, col miraggio di arrivare in Europa per un futuro migliore. Sono tre le persone accusate di traffico di esseri umani che, il prossimo giovedì, compariranno davanti al gip.

Che cos'è la tratta di esseri umani? - La tratta e lo sfruttamento sono fenomeni sommersi, con vittime che faticano a chiedere aiuto a causa della coercizione e violenza esercitati da sfruttatori e ... savethechildren.it

Torture, ricatti ed estorsioni: PresaDiretta torna con la puntata “Trafficanti di uomini”. La clip in anteprima - Nell’ultima puntata di questo ciclo, PresaDiretta si occupa di tratta dei migranti; mentre Aspettando PresaDiretta è dedicata al dissesto idrogeologico. ilfattoquotidiano.it

La grazia parziale ad Alaa Farraj è una notizia positiva per un ragazzo condannato a 30 anni per traffico di esseri umani e omicidio plurimo per quella che viene chiamata “La strage di ferragosto” avvenuta nel 2015. Il Presidente della Repubblica Sergio Matta - facebook.com facebook

