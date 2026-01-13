Tra energia musica e tradizione | FIAT colora l’Heritage Hub di Mirafiori
Nel cuore di Mirafiori, l’Heritage Hub di Stellantis accoglie una mostra di circa 300 vetture storiche FIAT. Recentemente, ha ospitato il FIAT Vanity Fair Club, evento conclusivo della giornata dedicata al passaggio della Fiamma Olimpica nello stabilimento torinese. L’evento ha unito musica, tradizione ed energia, offrendo ai presenti un’esperienza ricca di colori e storia, in un contesto che valorizza l’eredità del marchio e la sua evoluzione nel tempo.
Nello splendido spazio espositivo, dove sono custodite circa 300 storiche vetture Stellantis, è andato in scena il FIAT Vanity Fair Club, evento che ha chiuso la giornata del passaggio della Fiamma Olimpica nello stabilimento FIAT di Mirafiori, a Torino: l’energia dei The Kolors, oltre mille ospiti, per una serata dalle infinite sfumature cromatiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
