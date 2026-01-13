Torneo di burraco alla biblioteca Cannizzaro | come partecipare

Il 18 gennaio, presso la Biblioteca Comunale T. Cannizzaro, si terrà un torneo di Burraco organizzato dalla nostra associazione in collaborazione con La Gilda dei Narratori. L’evento offre un’occasione di incontro e socializzazione in un contesto culturale cittadino. Per partecipare, è possibile iscriversi in loco o contattare gli organizzatori per ulteriori dettagli. Un momento dedicato al gioco e alla condivisione nel rispetto delle norme di sicurezza.

Domenica 18 gennaio, alla Biblioteca Comunale T. Cannizzaro, si svolgerà un Torneo di Burraco.L'evento è organizzato dalla nostra associazione in collaborazione con La Gilda dei Narratori ed è pensato come momento di incontro e socialità all'interno del nostro spazio culturale cittadino. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: "Convers-azioni in Biblioteca": primo incontro alla biblioteca Cannizzaro Leggi anche: "Convers-azioni in Biblioteca": primo incontro alla Cannizzaro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il primo torneo di burraco in aiuto dell’Aias - Il gioco e la beneficenza uniscono la sezione di Massa Carrara di Aias Onlus e il circolo Burraco ‘Il Granducato’ che insieme organizzano il primo torneo di burraco di beneficenza. lanazione.it Segnaliamo questo Torneo di Burraco a sostegno dell'iniziativa Ride for Life. Ricordiamo che è sempre possibile sostenere il progetto nella pagina dell'evento --> https://www.advar.it/news/sostegno/ride-for-life-treviso-patagonia-2026 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.