Tornano 'I mercanti della domenica' a Longiano, un evento mensile che si terrà ogni seconda domenica, dalle 8 alle 18, nel centro storico. Questa iniziativa propone un'occasione di scambio e di incontro tra cittadini, promuovendo il riuso, la creatività e il commercio locale. Per dieci mesi, il ciclo di appuntamenti mira a valorizzare il patrimonio e a favorire un modo sostenibile di fare acquisti e socializzare.

Domenica, dalle 8 alle 18, a Longiano, torneranno ’I mercanti della domenica’, un ciclo di 10 appuntamenti mensili dedicati al riuso, alla creatività e al commercio tra cittadini, che si svolgeranno nel centro storico. La manifestazione è promossa da Agorà 2000, storica associazione attiva nella promozione del riuso e del commercio sostenibile, già organizzatrice dell’omonimo mercatino di Savignano. Su iniziativa dell’assessora Sonia Bettucci, con il sostegno del sindaco e della giunta, è stato possibile attivare una sinergia che ha portato alla realizzazione di questa nuova tappa longianese. La risposta del pubblico non si è fatta attendere: oltre 100 espositori hanno già confermato la loro partecipazione, tra cui molti cittadini longianesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

