Era stata interrotta un lustro fa a causa delle restrizioni per l’emergenza Covid e tra pochi giorni verrà ripristinata in un periodo altrettanto drammatico, ma non per motivi sanitari. Parliamo della "Veglia per la pace" che il Vicariato della Versilia storica ha organizzato per venerdì 16 alla chiesa dei Frati con inizio alle 21. Il messaggio scelto per questa nuova edizione prende spunto dalle parole di papa Leone XIV e recita infatti "per affidare al Signore il desiderio di pace dei popoli, una pace vera, disarmata e disarmante, che viene da Dio". Il fatto di coincidere con una situazione internazionale devastante, dalla guerra russo-ucraina al Medio Oriente passando per il Venezuela, fa sì che a questo appuntamento sia atteso un gran numero di fedeli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la "Veglia per la pace". Fu interrotta dopo il Covid. L’evento venerdì ai Frati

Leggi anche: Com’è cambiata la moda dopo il Covid-19: evento esclusivo nell’atelier Legora

Leggi anche: Evento a Città della Scienza venerdì 14 novembre per festeggiare i 15 anni di “Il mondo ai piccoli”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il 17 gennaio la Veglia per la pace con i giovani di Azione Cattolica.

Torna la "Veglia per la pace". Fu interrotta dopo il Covid. L’evento venerdì ai Frati - Era stata interrotta un lustro fa a causa delle restrizioni per l’emergenza Covid e tra pochi giorni verrà ripristinata ... msn.com